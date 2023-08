Théâtre : Les mercredis de l’impro Petit Théâtre Le Havre, 7 février 2024, Le Havre.

Le Havre,Seine-Maritime

La compagnie « Les Improbables » concocte chaque mois un spectacle s’inspirant d’un concept original, avec des invités venant de toute la francophonie.

Quelques aperçus de leurs inspirations :

– Un décor improvisé confectionné, dans le secret le plus total, digne d’un western ou du Seigneur des anneaux

– Une thérapie de couple avant de faire un break… Un spectacle qui vous parlera d’amour c’est sûr… Et surtout de vous !

Mais les Mercredis de l’Impro, c’est aussi et surtout beaucoup de surprises !.

2024-02-07 20:00:00 fin : 2024-02-07 . .

Petit Théâtre Place de l’Hôtel de Ville

Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie



Every month, the « Les Improbables » company concocts a show inspired by an original concept, with guests from all over the French-speaking world.

Here’s a glimpse of their inspiration:

– An improvised set made in total secrecy, worthy of a Western or Lord of the Rings

– Couples therapy before taking a break? A show that’s sure to talk about love? And, above all, about you!

But Les Mercredis de l’Impro is also, and above all, full of surprises!

Cada mes, Les Improbables presentan un espectáculo basado en un concepto original, con invitados de todo el mundo francófono.

He aquí algunas de sus inspiraciones:

– Un decorado improvisado, creado en el más absoluto secreto, digno de una película del Oeste o de El Señor de los Anillos

– ¿Una terapia de pareja antes de tomarse un descanso? Un espectáculo sobre el amor, eso seguro.. Y, sobre todo, ¡sobre usted!

Pero Les Mercredis de l’Impro también, y sobre todo, ¡está lleno de sorpresas!

Das Ensemble « Les Improbables » stellt jeden Monat eine Show zusammen, die sich an einem originellen Konzept orientiert, mit Gästen aus der gesamten Frankophonie.

Einige Einblicke in ihre Inspirationen:

– Ein improvisiertes Bühnenbild, das unter strengster Geheimhaltung hergestellt wird und einem Western oder dem Herrn der Ringe würdig ist

– Eine Paartherapie, bevor Sie eine Auszeit nehmen? Eine Show, die Ihnen von der Liebe erzählt Und vor allem über Sie!

Aber die Mercredidis de l’Impro, das ist auch und vor allem eine Menge Überraschungen!

Mise à jour le 2023-08-25 par Normandie Tourisme / Attitude Manche