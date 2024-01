Double concert : Duo Folk suivi de Sei-Sei (rock fusion) Petit Théatre du Poutyl Olivet, vendredi 23 février 2024.

Double concert : Duo Folk suivi de Sei-Sei (rock fusion) Le vendredi 23 février 2024, rendez-vous au Petit Théâtre du Poutyl à 20h30 pour un double concert folk / rock ! Vendredi 23 février, 20h30 Petit Théatre du Poutyl 15 euros

Début : 2024-02-23T20:30:00+01:00 – 2024-02-23T22:00:00+01:00

Fin : 2024-02-23T20:30:00+01:00 – 2024-02-23T22:00:00+01:00

Duo guitare/voix : De la folk, dans un style aérien et lyrique en passant de l’acoustique à l’électrique, ce duo de musiciens nous transporte dans des ambiances et textures sonores douces et éthérées.

Sei-Sei : Entre compositions originales engagées et reprises revisitées, ce trio Orléanais vous entraîne dans un univers rock fusion. Dans la plus pur tradition du rock, la proposition est minimaliste et authentique. Une expérience sauvage et instinctive à ne pas manquer.

L’entrée du petit théâtre du Poutyl est dans le parc du Poutyl près de la piscine.

Plein tarif : 15 euros

Tarif réduit : 10 euros

Petit Théatre du Poutyl Parc du Poutyl Olivet 45160 Loiret Centre-Val de Loire

