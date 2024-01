Elle s’aiment depuis vingt ans Petit théâtre du Poutyl Olivet, samedi 20 janvier 2024.

Elle s’aiment depuis vingt ans Une succession de scènes de ménage dont les prétextes sont universels : les petits accommodements avec la vérité, la ponctualité, les relations avec la belle famille,… 20 et 21 janvier Petit théâtre du Poutyl

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-01-20T20:30:00+01:00 – 2024-01-20T22:00:00+01:00

Fin : 2024-01-21T16:00:00+01:00 – 2024-01-21T17:30:00+01:00

Pièce créée par Muriel Robin et Michèle Laroque

Genre : Comédie

Interprètes : Marie-Laure Montizon, Elisabeth Cazenave

Mise en scène : Marie-Laure Montizon, Elisabeth Cazenave et Sandrine Moreau

Une succession de sketches qui mettent en scène les hauts et les bas de la vie d’un couple de femmes : querelles et réconciliations, chamailleries et complicité, incompréhensions et tendresse, mariage et divorce. Des tracas très semblables, dans le fond, à ceux de tous les couples.

Et pourtant, Isabelle et Mathilde,

elles s’aiment toujours !

Cette comédie pointe avec drôlerie et finesse les petites mesquineries et la mauvaise foi qui ponctuent toute vie de couple.

Conseils de réservation : Attention le placement est libre, premier arrivé, premier servi. Il est prudent de réserver sa place auprès de la librairie Volte-Pages, place Louis Sallé Olivet, (02-38-88-23-59)

Possibilité d’acheter les billets sur place.

Soutien à deux associations : une partie des fonds sera reversée à l’association Des rêves pour Yanis et à l’association Tom Pousse.

La Cie des Elles et des Ils

Une association qui souhaite permettre à ses acteurs amateurs de mettre en scène des pièces contemporaines. Pour plus d’information, suivez-nous sur notre page Facebook.

Petit théâtre du Poutyl 422 Rue du Général de Gaulle, Olivet Olivet 45160 Loiret Centre-Val de Loire [{« link »: « https://www.facebook.com/desrevespouryanis/ »}, {« link »: « https://www.tom-pousse.fr/ »}, {« link »: « https://www.facebook.com/LaCiedesEllesetdesIls/ »}]

