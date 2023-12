– Concert Laurent Desmurs et David Hazak – Petit Théatre du Poutyl Olivet Catégories d’Évènement: Loiret

Olivet – Concert Laurent Desmurs et David Hazak – Petit Théatre du Poutyl Olivet, 12 janvier 2024, Olivet. – Concert Laurent Desmurs et David Hazak – Vendredi 12 janvier 2024, 20h30 Petit Théatre du Poutyl 10 euros Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-01-12T20:30:00+01:00 – 2024-01-12T21:30:00+01:00

Fin : 2024-01-12T20:30:00+01:00 – 2024-01-12T21:30:00+01:00 Pianiste, compositeur, arrangeur, Laurent Desmurs a étudié le jazz avec François Couturier après des études classiques aux conservatoires de Lille et Orléans. Ses influences multiples lui permettent de proposer un jazz intime, sincère et généreux.

David Hazak se passionne à 17 ans pour la basse. Il porte un grand intérêt pour le Jazz et touche à d’autres instruments, comme la guitare de sa mère. Il achetera alors sa première basse, une jazz bass Fender qu’ il a encore en sa possession à ce jour, pour le bonheur de ceux qui l’écoutent. L’entrée du petit théâtre du Poutyl est dans le parc du Poutyl près de la piscine.

Plein tarif : 10 euros

Tarif enfant (-12 ans) : 5 euros

Billeterie : ICI Petit Théatre du Poutyl Parc du Poutyl Olivet 45160 Loiret Centre-Val de Loire [{« type »: « link », « value »: « https://www.helloasso.com/associations/association-music-amos/evenements/laurent-desmurs-duo »}] [{« link »: « https://www.helloasso.com/associations/association-music-amos/evenements/laurent-desmurs-duo »}] concert musique Ben Fayard Détails Catégories d’Évènement: Loiret, Olivet Autres Code postal 45160 Lieu Petit Théatre du Poutyl Adresse Parc du Poutyl Ville Olivet Departement Loiret Lieu Ville Petit Théatre du Poutyl Olivet Latitude 47.867426 Longitude 1.896451 latitude longitude 47.867426;1.896451

Petit Théatre du Poutyl Olivet Loiret https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/olivet/