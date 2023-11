– Concert Tamia RAMOS et Victor Gourgeaud – Petit Théatre du Poutyl Olivet Catégories d’Évènement: Loiret

Olivet – Concert Tamia RAMOS et Victor Gourgeaud – Petit Théatre du Poutyl Olivet, 1 décembre 2023, Olivet. – Concert Tamia RAMOS et Victor Gourgeaud – Vendredi 1 décembre, 20h30 Petit Théatre du Poutyl 10 euros Tamia Ramos, chanteuse et percussionniste, propose un voyage musical dans un Brésil habité de toutes ses mémoires et rêves de liberté.

À l’image des artistes issus des grandes familles de la musique brésilienne traditionnelle, la jeune artiste d’origine franco-brésilienne a grandi à Orléans dans une famille de musiciens virtuoses et mélomanes éclairés.

Habitée depuis son enfance par les rythmes brésiliens, cette artiste sans frontières vous invite à un concert riche en émotions, et passionné.

Plein tarif : 10 euros

Plein tarif : 10 euros

Tarif enfant (-12 ans) : 5 euros

