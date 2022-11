La perruche Petit Théatre du Poutyl Olivet Catégories d’évènement: Loiret

Olivet

La perruche Petit Théatre du Poutyl, 26 novembre 2022, Olivet. La perruche 26 et 27 novembre Petit Théatre du Poutyl

Entrée : adulte : 5€

Pièce d’Audrey Schebat interprétée par La Cie des Elles et des Ils, invitée par les Comédiens d’Olivet. handicap psychique;handicap moteur;handicap auditif;handicap visuel pi;mi;hi;vi Petit Théatre du Poutyl Parc du Poutyl Olivet 45160 Loiret Centre-Val de Loire Pièce d’Audrey Schebat interprétée par La Cie des Elles et des Ils, invitée par les Comédiens d’Olivet.

Un couple attend des amis pour le dîner, mais ceux-ci n’arriveront jamais… S’agit-il d’un accident, d’une séparation, d’un cambriolage ? A chercher les raisons de cette absence, l’homme et la femme se disputent.

Avec Sandrine Moreau et Christophe Duros.

Durée : 1h15.

Billetterie auprès de la librairie Volte-Pages.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-11-26T20:30:00+01:00

2022-11-27T17:15:00+01:00

Détails Catégories d’évènement: Loiret, Olivet Autres Lieu Petit Théatre du Poutyl Adresse Parc du Poutyl Ville Olivet Age minimum 12 Age maximum 99 lieuville Petit Théatre du Poutyl Olivet Departement Loiret

Petit Théatre du Poutyl Olivet Loiret https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/olivet/

La perruche Petit Théatre du Poutyl 2022-11-26 was last modified: by La perruche Petit Théatre du Poutyl Petit Théatre du Poutyl 26 novembre 2022 Olivet Petit Théatre du Poutyl Olivet

Olivet Loiret