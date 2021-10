Laval L'Avant-Scène Laval, Mayenne Petit Terrien…entre ici et là · Hanoumat Cie L’Avant-Scène Laval Catégories d’évènement: Laval

Mayenne

Petit Terrien…entre ici et là · Hanoumat Cie L’Avant-Scène, 4 mai 2022, Laval. Petit Terrien…entre ici et là · Hanoumat Cie

L’Avant-Scène, le mercredi 4 mai 2022 à 18:00

Entourée d’objets “culbuto” de toutes tailles, évoluant avec ces hémisphères à la pesanteur particulière, une danseuse interroge les lois de la gravité. Celles que nous éprouvons dès le plus jeune âge face à l’attraction terrestre, nous obligeant à lutter pour rechercher l’équilibre. Ayant patiemment observé, en crèche et en maternelle, les façons de se mouvoir des jeunes enfants, la chorégraphe Brigitte Davy en puise un étonnant ballet fait de tâtonnements, de bascules, d’oscillations. Accompagné d’une bande-son évolutive, de jeux d’ombres et de projections, le spectacle distille également une précieuse métaphore sur le respect dû à notre planète et à son nécessaire équilibre.

8€ · 6€

Redécouvrir, à tout âge, les plaisirs du déséquilibre avec ce spectacle de danse ludique et intelligent, riche de plusieurs niveaux de lecture. L’Avant-Scène 29 allée du vieux saint louis, laval Laval Mayenne

2022-05-04T18:00:00 2022-05-04T18:35:00

