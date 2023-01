PETIT TERRIEN – PAR LA COMPAGNIE HANOUMAT – TEMPS FORT VOYAGES DANS LE TEMPS Les Hauts-d’Anjou, 8 mars 2023, Les Hauts-d'Anjou Les Hauts-d'Anjou.

2023-03-08 – 2023-03-08

« Ici… ou là ? Entre ici… et là… » Osciller entre 2 espaces, faire jouer les équilibres et les

déséquilibres. Entrer dans l’espace autour de soi, le sculpter pour le faire vivre. Faire un

choix, hésiter, rester… Dans Petit Terrien… entre ici et là, une danseuse interroge la loi de la

gravité terrestre en jouant avec des objets culbutos… L’espace prend vie par l’oscillation et

la vibration des objets, les ombres amplifient et démultiplient le mouvement délicatement

accompagné par les sons de la Terre, pour aller progressivement vers l’envol et l’apesanteur.

Petit Terrien… entre ici et là, c’est l’élan de vie, le plaisir de la vibration du debout sur notre

belle planète Terre !

Et si l’équilibre de notre planète dépendait de l‘ensemble de nos équilibres ? …

A partir de 2 ans

Durée : 40 minutes

Dans le cadre de la programmation « Voyages dans le temps », proposé par le réseau des bibliothèques des vallées du Haut-Anjou, Spectacle « Petit terrien… entre ici et là » par la Cie Hanouma joué à la salle de l’Entrepôt de Châteauneuf sur Sarthe, le mercredi 08 mars 2023.

