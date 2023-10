Visite de l’atelier de couture Petit Tenquin Petit-Tenquin Catégories d’Évènement: Moselle

Petit-Tenquin Visite de l’atelier de couture Petit Tenquin Petit-Tenquin, 20 octobre 2023, Petit-Tenquin. Visite de l’atelier de couture Vendredi 20 octobre, 10h00 Petit Tenquin Petit Tenquin 9 rue de Zellen 57660 Petit-Tenquin Petit-Tenquin 57660 Moselle Grand Est Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-20T10:00:00+02:00 – 2023-10-20T12:00:00+02:00

2023-10-20T10:00:00+02:00 – 2023-10-20T12:00:00+02:00 Détails Catégories d’Évènement: Moselle, Petit-Tenquin Autres Lieu Petit Tenquin Adresse 9 rue de Zellen 57660 Petit-Tenquin Ville Petit-Tenquin Departement Moselle Lieu Ville Petit Tenquin Petit-Tenquin latitude longitude 48.990768;6.869018

Petit Tenquin Petit-Tenquin Moselle https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/petit-tenquin/