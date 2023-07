Trésor musical du passé : visite de l’orgue classé au titre des Monuments historiques et concert par Evert Van de Poll Petit temple Nîmes Catégories d’Évènement: Gard

Nîmes Trésor musical du passé : visite de l’orgue classé au titre des Monuments historiques et concert par Evert Van de Poll Petit temple Nîmes, 16 septembre 2023, Nîmes. Trésor musical du passé : visite de l’orgue classé au titre des Monuments historiques et concert par Evert Van de Poll Samedi 16 septembre, 17h00 Petit temple Gratuit. Entrée libre. Le buffet d’orgue à trois tourelles, datant de 1750, a été aménagé par le facteur Jean-Esprit Isnard. L’orgue a été classé au titre des Monuments historiques en 1964.

Assistez également à un concert d’orgue par Evert Van de Poll, organiste titulaire du Grand Temple, proposé par l’association Les Orgues des Temples protestants de Nîmes. Petit temple Rue du grand couvent, 30000 Nîmes Nîmes 30033 Gambetta Gard Occitanie 04 66 67 97 40 http://www.eglise-protestante-unie-nimes.fr Il fut initialement la chapelle du couvent des Ursulines. En 1793, Alexandre Vincens-Valz, un riche protestant, acquit la chapelle qui, une fois mise à disposition des fidèles protestants, fut transformée en temple. Entrées par la rue Claude Brousson et par la rue du grand couvent. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

