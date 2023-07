Exploration de cette chapelle : un voyage dans l’histoire religieuse et architecturale Petit temple Nîmes Catégories d’Évènement: Gard

Nîmes Exploration de cette chapelle : un voyage dans l’histoire religieuse et architecturale Petit temple Nîmes, 16 septembre 2023, Nîmes. Exploration de cette chapelle : un voyage dans l’histoire religieuse et architecturale 16 et 17 septembre Petit temple Gratuit. Entrée libre. L’ancienne chapelle du couvent des Ursulines, datant du XVIIIe siècle, a été rachetée comme bien national pendant la Révolution française et affectée au culte réformé. Depuis 1835, elle est la propriété de l’église réformée.

Les orgues de l’édifice, ainsi que l’ensemble du bâtiment, sont classés à l’inventaire supplémentaire des Bâtiments de France, notamment en raison du style baroque languedocien. Ce temple fait actuellement l’objet d’un projet visant à en faire un espace qui articule les dimensions cultuelles et culturelles au cœur de la ville. Petit temple Rue du grand couvent, 30000 Nîmes Nîmes 30033 Gambetta Gard Occitanie 04 66 67 97 40 http://www.eglise-protestante-unie-nimes.fr Il fut initialement la chapelle du couvent des Ursulines. En 1793, Alexandre Vincens-Valz, un riche protestant, acquit la chapelle qui, une fois mise à disposition des fidèles protestants, fut transformée en temple. Entrées par la rue Claude Brousson et par la rue du grand couvent. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

