Les protestants à Nîmes : une histoire qui se partage

Participez à une promenade commentée dans la ville sur les traces de l'histoire du protestantisme à Nîmes.

Petit temple
Rue du grand couvent, 30000 Nîmes

Il fut initialement la chapelle du couvent des Ursulines. En 1793, Alexandre Vincens-Valz, un riche protestant, acquit la chapelle qui, une fois mise à disposition des fidèles protestants, fut transformée en temple. Entrées par la rue Claude Brousson et par la rue du grand couvent.

