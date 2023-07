Rivières, béals et ruisseaux, l’eau sous toutes ses formes est mise à l’honneur dans cette exposition de cartes postales anciennes Petit temple Lasalle Catégories d’Évènement: Gard

Lasalle Rivières, béals et ruisseaux, l’eau sous toutes ses formes est mise à l’honneur dans cette exposition de cartes postales anciennes Petit temple Lasalle, 16 septembre 2023, Lasalle. Rivières, béals et ruisseaux, l’eau sous toutes ses formes est mise à l’honneur dans cette exposition de cartes postales anciennes 16 et 17 septembre Petit temple Gratuit. Entrée libre. Pour les Journées européennes du patrimoine, le petit temple de Lasalle vous ouvre ses portes à l’occasion d’une exposition de cartes postales anciennes. Ces cartes concernent le village sur le thème de l’eau (vues de rivières, de bâtiments) et un descriptif des béals et des ruisseaux…. Petit temple 126b rue de la Gravière, 30460 Lasalle Lasalle 30460 Gard Occitanie 06 81 50 94 11 Cet ancien temple date du concordat de Napoléon (15 juillet 1801/26 messidor an IX). Réformé en église évangélique, il a depuis été rénové en atelier/galerie, qui servira pour cette occasion à l’exposition d’œuvres d’artistes… Parking à proximité. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T18:00:00+02:00 – 2023-09-16T21:00:00+02:00

2023-09-17T10:00:00+02:00 – 2023-09-17T18:00:00+02:00 ©Tarlat Détails Catégories d’Évènement: Gard, Lasalle Autres Lieu Petit temple Adresse 126b rue de la Gravière, 30460 Lasalle Ville Lasalle Departement Gard Age min 1 Age max 99 Lieu Ville Petit temple Lasalle

Petit temple Lasalle Gard https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/lasalle/