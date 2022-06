Petit spectacle à la médiathèque Saint-Sever Saint-Sever Catégories d’évènement: 40500

Saint-Sever

Petit spectacle à la médiathèque Saint-Sever, 15 juin 2022, Saint-Sever. Petit spectacle à la médiathèque Médiathèque de Saint-Sever 15 avenue du l’Océan Saint-Sever

2022-06-15 – 2022-06-15 Médiathèque de Saint-Sever 15 avenue du l’Océan

Saint-Sever 40500 « La nuit et la lune » par le groupe de l’Atelier d’histoires du SAPAL

Que se passe-t-il la nuit quand tu dors ? Pourquoi la lune brille au milieu des étoiles ? Viens écouter les histoires de la Nuit et de son amie la Lune. Elles ont plein de mystères à te dévoiler.

Tout public dès 3 ans / Sur inscription.

Médiathèque de Saint-Sever 15 avenue du l’Océan Saint-Sever

