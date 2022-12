PETIT SOIGNEUR Laval Laval Catégories d’évènement: Laval

Mayenne 11 EUR Au cours de cet atelier, les participants sont invités à prendre part activement à la vie de la ferme. Découverte, soins et nourrissage des animaux sont au programme. L’animation a lieu au contact direct des animaux, pour mieux les connaitre et les respecter. Public : à partir de 3 ans mais les adultes peuvent y participer également

Tarif : 11 € par participant et 3 € par accompagnateur

PETIT SOIGNEUR
Laval, 20 décembre 2022
RÉSERVATION OBLIGATOIRE

