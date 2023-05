Petit sculpteur à quatre mains : visite et atelier de modelage en famille Musée Bourdelle Paris Catégories d’Évènement: île de France

.Tout public. A partir de 4 ans. payant Suite à une visite contée, petits et grands sont invités à réaliser un modelage en terre, en écho avec l’œuvre de Bourdelle. Une plasticienne du musée accompagne les familles et commente une sculpture du musée. Petits et grands sont ensuite invités à réaliser un modelage en terre, à leur mesure, en écho avec l’œuvre de Bourdelle. Il est conseillé d’apporter une boîte en carton afin de transporter le modelage réalisé. Public : en famille, à partir de 4 ans. À noter : il est nécessaire de réserver une place pour chaque adulte et enfant participant aux activités en famille. Musée Bourdelle 18, rue Antoine Bourdelle 75015 Paris Contact : https://www.bourdelle.paris.fr/fr/petit-sculpteur-quatre-mains 01 84 82 14 55 eppm-bourdelle.reservations@paris.fr https://www.facebook.com/museebourdelle/ https://www.facebook.com/museebourdelle/ https://www.billetterie-parismusees.paris.fr/selection/timeslotpass?productId=102015927116>mStepTracking=true

