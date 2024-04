Petit saumon deviendra grand Baudreix, samedi 6 juillet 2024.

Petit saumon deviendra grand Baudreix Pyrénées-Atlantiques

Et si vous participez à la restauration d’une espèce disparue ?

Enfilez vos bottes et retroussez vos manches, les alevins du saumon atlantique attendent pour nager en toute liberté dans le Gave de Pau.

A partir de 8 ans et sur réservation. 0 0 EUR.

Début : 2024-07-06 10:00:00

fin : 2024-07-06 12:00:00

Avenue du Lac

Baudreix 64800 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine cpiebearn@cpiebearn.fr

L’événement Petit saumon deviendra grand Baudreix a été mis à jour le 2024-03-27 par Office de Tourisme Communautaire du Pays de Nay