De 10h00 à 18h00 ou sur rdv au 06 83 01 40 66 *Journée des Ateliers d’Artistes d’Occitanie le 10/10/2021 Pour enrichir la Journée des Ateliers d’Artistes d’Occitanie, quelques artistes, Jill Lane, Dominique Giral, Alain Bouville et Sylvia Jouhanneau ont décidé de faire salon. +33 6 83 01 40 66 Œuvres sorties de nos ateliers “le Off de la JAA*” Week-ends des 2-3 et 9-10 octobre 2021

Œuvres sorties de nos ateliers "le Off de la JAA*" Week-ends des 2-3 et 9-10 octobre 2021

De 10h00 à 18h00 ou sur rdv au 06 83 01 40 66 *Journée des Ateliers d'Artistes d'Occitanie le 10/10/2021

