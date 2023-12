VEILLÉE DE NOËL Petit-Réderching, 15 décembre 2023 17:00, Petit-Réderching.

Petit-Réderching,Moselle

La municipalité en association avec les commerçants, écoles, associations, producteurs et artisans du village vous propose sa veillée de Noël. Au programme : buvette et restauration assurées par les associations et commerçants locaux, marché de Noël artisanal, animations diverses, à 16h45 arrivée du Père Noël, 17h30 concerts à l’église (élèves de l’école, Les Mandolineros, groupe ho ho ho), 18h45 concert sur la place Saint-Joseph de la chorale Méli-Mélodies.. Tout public

Vendredi 2023-12-15 17:00:00 fin : 2023-12-15 22:00:00. 0 EUR.

Petit-Réderching 57410 Moselle Grand Est



The municipality, in association with local shopkeepers, schools, associations, producers and artisans, presents its Christmas Eve event. On the program: refreshments and catering provided by local associations and merchants, Christmas craft market, various entertainments, at 4.45pm arrival of Santa Claus, 5.30pm concerts in the church (schoolchildren, Les Mandolineros, ho ho ho group), 6.45pm concert in Place Saint-Joseph by the Méli-Mélodies choir.

El ayuntamiento, en colaboración con los comerciantes, las escuelas, las asociaciones, los productores y los artesanos del pueblo, organiza la Nochebuena. Programa: refrescos y tentempiés ofrecidos por los comerciantes y asociaciones locales, mercado de artesanía navideña, animaciones, llegada de Papá Noel a las 16.45 h, conciertos a las 17.30 h en la iglesia (escolares, Les Mandolineros, grupo ho ho ho), concierto a las 18.45 h en la plaza Saint-Joseph a cargo del coro Méli-Mélodies.

Die Stadtverwaltung bietet Ihnen in Zusammenarbeit mit den Geschäftsleuten, Schulen, Vereinen, Produzenten und Handwerkern des Dorfes einen Weihnachtsabend an. Auf dem Programm stehen: Getränke und Speisen, die von den örtlichen Vereinen und Händlern angeboten werden, ein handwerklicher Weihnachtsmarkt, verschiedene Animationen, um 16.45 Uhr Ankunft des Weihnachtsmanns, 17.30 Uhr Konzerte in der Kirche (Schüler der Schule, Les Mandolineros, Gruppe ho ho ho), 18.45 Uhr Konzert auf dem Platz Saint-Joseph des Chors Méli-Mélodies.

