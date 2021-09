Paris Le Point Ephémère île de France, Paris Petit Prince en concert ~ Point Éphémère 06.10 Le Point Ephémère Paris Catégories d’évènement: île de France

Petit Prince en concert ~ Point Éphémère 06.10 Le Point Ephémère, 6 octobre 2021, Paris.

de 20h à 23h

Après moultes péripéties, nous sommes heureux de vous annoncer que le concert de Petit Prince au Point Éphémère aura enfin lieu le 6 octobre 2021 ! PETIT PRINCE Chanteur, producteur et multi instrumentiste, Petit Prince tombe du ciel d’Alsace et reconstruit les bases d’une nouvelle pop à la française. Depuis l’électro de ses premiers EP, ses compositions ont pris, avec son premier album « Les plus beaux matins », un virage organique. Il égrène ses mots doux à l’ironique insouciance et nous envoûte par son sens de l’arrangement, de la tension et du relâchement. Son univers est empreint d’humanisme où les amours et amitiés sont décrites à partir de moments friandises, d’instants plaisirs si simples que l’on en oublierait leurs forces fédératrices. Concerts -> Électronique Le Point Ephémère 200 Quai de Valmy Paris 75010

200 Quai de Valmy Paris 75010

Contact :Le Point Ephémère 0140340248

