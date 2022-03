Petit Pissenlit Marseille 5e Arrondissement, 28 avril 2022, Marseille 5e Arrondissement.

7 7 Sous l’oeil attentif de rouge gorge, Petit Pissenlit se transforme au fil des saisons, jusqu’à devenir une petit boule de coton qui s’envole dans le vent… Puis de nouveau graine. Autour de lui, tout se transforme aussi. Le temps, les couleurs, les formes, l’espace. Des animaux vont et viennent. Qui est passé là ? Qui saute comme ça ?…



Petit Pissenlit est une balade visuelle, musicale, gestuelle et sonore à travers les quatre saisons. Une histoire poétique ponctuée de chansons et de comptines, d’images et de mouvements, d’interactions et de partages. On y célèbre la nature et la vie.



Spectacle musical dès 9 mois

De Stéphanie Joire

La femme Violon

Rendez-vous au Divadlo Théâtre les 28 et 30 avril.

+33 4 91 25 94 34 https://www.divadlo-theatre.fr/Le+blues+de+Lisette_7833.html

