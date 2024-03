Petit peuple de l’arbre Maison de la Rivière et du Paysage Athis-Val-de-Rouvre, vendredi 19 juillet 2024.

Petit peuple de l’arbre Des très grands aux tous petits, les arbres recèlent d’incroyables curiosités. Vendredi 19 juillet, 14h30 Maison de la Rivière et du Paysage 2,50€/pers. Gratuit -12 ans et adhérents CPIE // RESERVATION OBLIGATOIRE au 02 33 62 34 65 ou contact@cpie61.fr // RDV: Parking de la Maison de la Rivière et du Paysage // Equipement: Chaussures de marche

Lors d’une balade et équipé de matériel d’exploration, observez les moindres recoins et découvrez la biodiversité et l’écosystème des arbres. Dès 6 ans

Maison de la Rivière et du Paysage Ségrie-Fontaine Athis-Val-de-Rouvre 61100 Orne Normandie [{« type »: « phone », « value »: « 02 33 62 34 65 »}, {« type »: « email », « value »: « contact@cpie61.fr »}]

Béa Gillot