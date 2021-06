Saint-Vallier L'ECLA Saint-Vallier Saint-Vallier, Saône-et-Loire Petit paysan tué L’ECLA Saint-Vallier Saint-Vallier Catégories d’évènement: Saint-Vallier

L’auteure-metteuse en scène Yeelem Jappain raconte l’histoire réelle et tragique d’un jeune éleveur bio. Baptiste, écrasé par les normes d’une agriculture industrielle qu’il ne comprend pas, lutte sans merci pour prouver sa bonne foi. Bien qu’épaulé par sa sœur Céline et son beau-frère Paul, les rouages des règlementations le détruisent. La pièce est conçue entre une sérieuse recherche documentaire en lien avec la réalité et des parenthèses imaginaires. Très étudiés, la musique et les sons évoquent l’univers extérieur et le travail corporel illustre l’abattement physique du paysan. D’une puissance dramaturgique incroyable, cet émouvant spectacle interroge le public sur la détresse du monde agricole.

