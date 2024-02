Petit paysan tué CHAI DU TERRAL à St Jean de Vedas (34) Saint-Jean-de-Védas, jeudi 29 février 2024.

Petit paysan tué L’autrice-metteuse en scène Yeelem Jappain raconte l’histoire réelle et tragique d’un jeune éleveur bio. Baptiste, écrasé par les normes d’une agriculture industrielle qu’il ne comprend pas. 29 février et 29 mars CHAI DU TERRAL à St Jean de Vedas (34)

L’autrice-metteuse en scène Yeelem Jappain raconte l’histoire réelle et tragique d’un jeune éleveur bio. Baptiste, écrasé par les normes d’une agriculture industrielle qu’il ne comprend pas, lutte sans merci pour prouver sa bonne foi. Bien qu’épaulé par sa sœur Céline et son beau-frère Paul, les rouages de l’administration et la violence des contrôles qu’il subit le détruisent. La pièce est conçue entre une sérieuse recherche documentaire en lien avec la réalité et des parenthèses imaginaires.

Mise en scène : Yeelem Jappain

Conception : Yeelem Jappain

Jeu : Clément CHEBLI, Étienne DUROT, Julie ROUX et la voix d’Helena OLIU ROUX

Scénographie : Aurélie Lemaignen

Chorégraphie : Jérôme ANDRIEU

Création sonore : Romain SUPE

Création lumière : Thomas Rizzotti

