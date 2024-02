Petit paysan Route du Gerbier Les Estables, lundi 12 février 2024.

Petit paysan Route du Gerbier Les Estables Haute-Loire

Partez à l’étable nourrir les animaux. Cathy et Bernard feront découvrir leur passion de paysan. Les enfants pourront toucher et caliner les animaux.

Activité possible en hiver uniquement quand les animaux sont au chaud à l’étable. A partir de 3 ans.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-12 17:00:00

fin : 2024-03-09

Route du Gerbier Gaec à la bonne fourche

Les Estables 43150 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes gite.ferme.estables@gmail.com

L’événement Petit paysan Les Estables a été mis à jour le 2024-02-05 par Office de tourisme Mézenc Loire Meygal