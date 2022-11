PETIT PAYS, 9 mars 2023, .

PETIT PAYS



2023-03-09 – 2023-03-09

La neige tombera et le cheval échappé traversera la ville en flamme.

Petit pays est écrit à hauteur d’enfant. Gaby a 10 ans lorsque l’histoire commence. Il entre dans l’adolescence alors que le Rwanda voisin bascule dans le génocide des Tutsis et que sa mère, rwandaise tutsi exilée au Burundi, et son père, français expatrié, se séparent. Un racisme sourd et violent monte et la guerre civile éclate au Burundi. Grâce aux livres, il tient le coup alors que tout s’effondre autour de lui. Mais il s’agit de devenir homme et de choisir son camp.

Le fil rouge de cette adaptation, c’est Gaby, son entrée de force dans le monde des adultes et sa quête imposée de l’identité. Sur scène, actrices et acteurs sont noirs, blancs, français, étrangers, parlent avec accent, comme dans nos rues. Qu’ils se partagent le récit ou incarnent un personnage, peut-être nous offriront-ils l’espace pour nous demander : avons-nous toujours le choix ?

Tarif 1 : 15 € / 20 €

Carte écoles d’art

Durée : 2h

Bord plateau jeudi 9 mars

Service de garderie proposée pour le 9 mars.

Échangez avec l’équipe artistique après le spectacle !

La neige tombera et le cheval échappé traversera la ville en flamme.

Petit pays est écrit à hauteur d’enfant. Gaby a 10 ans lorsque l’histoire commence. Il entre dans l’adolescence alors que le Rwanda voisin bascule dans le génocide des Tutsis et que sa mère, rwandaise tutsi exilée au Burundi, et son père, français expatrié, se séparent. Un racisme sourd et violent monte et la guerre civile éclate au Burundi. Grâce aux livres, il tient le coup alors que tout s’effondre autour de lui. Mais il s’agit de devenir homme et de choisir son camp.

Le fil rouge de cette adaptation, c’est Gaby, son entrée de force dans le monde des adultes et sa quête imposée de l’identité. Sur scène, actrices et acteurs sont noirs, blancs, français, étrangers, parlent avec accent, comme dans nos rues. Qu’ils se partagent le récit ou incarnent un personnage, peut-être nous offriront-ils l’espace pour nous demander : avons-nous toujours le choix ?

Tarif 1 : 15 € / 20 €

Carte écoles d’art

Durée : 2h

Bord plateau jeudi 9 mars

Service de garderie proposée pour le 9 mars.

Échangez avec l’équipe artistique après le spectacle !

jasonrwarren

dernière mise à jour : 2022-11-03 par