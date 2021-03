Alger Centre Institut français d'Alger Alger Centre Petit pays Institut français d’Alger Alger Centre Catégorie d’évènement: Alger Centre

Petit pays Institut français d’Alger, 13 mars 2021-13 mars 2021, Alger Centre. Petit pays

Institut français d’Alger, le samedi 13 mars à 14:00

_Dans les années 1990, un petit garçon vit au Burundi avec son père, un entrepreneur français, sa mère rwandaise et sa petite soeur. Il passe son temps à faire les quatre cents coups avec ses copains de classe jusqu’à ce que la guerre civile éclate mettant une fin à l’innocence de son enfance_.

Réservation: pays@if-algerie.com

Film de Eric Barbier (France, Belgique, fiction, 113′, 2020) Institut français d’Alger Institut français d’Alger Alger Centre Agha

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-03-13T14:00:00 2021-03-13T16:00:00

Détails Catégorie d’évènement: Alger Centre Autres Lieu Institut français d'Alger Adresse Institut français d'Alger Ville Alger Centre