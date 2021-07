Le Creusot Maison du Patrimoine Le Creusot, Saône-et-Loire Petit patrimoine modeste : les objets usuels du quotidien, à la ville et à la maison Maison du Patrimoine Le Creusot Catégories d’évènement: Le Creusot

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Maison du Patrimoine

Le petit patrimoine modeste : exposition d’objets usuels du quotidien, à la ville et à la maison, d’hier et d’aujourd’hui, avec un jeu-concours (trouver l’utilisation d’un objet) qui fera gagner des livres (des Nouvelles Éditions du Creusot).

Entrée libre

Exposition sur le petit patrimoine modeste. Maison du Patrimoine 16 rue des colonies, 71200 Le Creusot Le Creusot Saône-et-Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T14:00:00 2021-09-18T18:00:00;2021-09-19T14:00:00 2021-09-19T18:00:00

