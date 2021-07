Authon-la-Plaine Exposition "Patrimoine de vie locale" Authon-la-Plaine, Essonne Petit patrimoine de vie locale Exposition “Patrimoine de vie locale” Authon-la-Plaine Catégories d’évènement: Authon-la-Plaine

**26 panneaux répartis dans le village décrivant des lieux de vie.** Parcours de visite permanent, durée approximative 1 heure. Plan de localisation à disposition près de la petite porte d’entrée de l’église. QR code sur chaque panneau pour écoute du texte. 26 panneaux répartis dans le village décrivant des lieux de vie Exposition “Patrimoine de vie locale” 91410 Authon-la-Plaine Authon-la-Plaine Essonne

2021-09-18 to 2021-09-19

