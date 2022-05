“Petit patrimoine autour des jardins et des prés-vergers” par la guide-conférencière du PAH du Haut-Allier Blesle Blesle Catégories d’évènement: 43450

"Petit patrimoine autour des jardins et des prés-vergers" par la guide-conférencière du PAH du Haut-Allier Place de l'Eglise Office de Tourisme Blesle

2022-06-25 15:00:00 – 2022-06-25 17:00:00

Blesle 43450 Visite guidée en partenariat avec Les Amis du Pays de Blesle +33 4 71 77 28 30 Place de l’Eglise Office de Tourisme Blesle

