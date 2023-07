Petit pas dans l’OPERA III (6-10 ans) à Lafayette Anticipations Lafayette Anticipations Paris, 8 juillet 2023, Paris.

Le dimanche 03 septembre 2023

de 11h00 à 12h00

Le samedi 02 septembre 2023

de 11h00 à 12h00

.Public enfants adultes. A partir de 6 ans. Jusqu’à 10 ans. payant

5€ par adultes, gratuit pour les enfants

Devenez les petits rats de l’OPERA III de Pol Taburet !

Les enfants et leur(s) accompagnateur•ices entrent dans un espace énigmatique, magique et coloré, propice aux rêves. Au contact de l’espace et des œuvres, ils/elles font de leur corps un outil pour expérimenter l’exposition. Ils/elles sont accompagné·es dans leur mise en mouvement par Laure d’Eszlary, danseuse professionnelle et médiatrice culturelle.

Lafayette Anticipations 9 rue du Plâtre 75004 Paris

Contact : https://www.lafayetteanticipations.com/fr/manifestation/petits-pas-dans-lopera-iii-atelier-danse-6-10-ans +33142749559 contact@lafayetteanticipations.com https://www.facebook.com/lafayetteanticipations/?locale=fr_FR https://www.facebook.com/lafayetteanticipations/?locale=fr_FR https://billetterie.lafayetteanticipations.com/petits-pas-dans-l-opera-iii-atelier-danse-6-10-ans-atelier-css5-lafayetteanticipationsweb-pg51-ei934785.html

© Lafayette Anticipations Visite dansée