Chantier de plantation de haie sur la Réserve naturelle Massé -Foucault Petit parking D17 a à l’ouest de la ferme de Foucault Pouligny-Saint-Pierre, 12 juin 2023, Pouligny-Saint-Pierre.

Pouligny-Saint-Pierre,Indre

Retroussez vos manches et venez participer à un chantier de plantations de haies sur la Réserve naturelle régionale Terres et étangs de Brenne Massé-Foucault !.

à ; fin : . EUR.

Petit parking D17 a à l’ouest de la ferme de Foucault

Pouligny-Saint-Pierre 36300 Indre Centre-Val de Loire



Roll up your sleeves and come and take part in a hedge planting project on the Terres et étangs de Brenne Massé-Foucault Regional Nature Reserve!

Ponte manos a la obra y participa en un proyecto de plantación de setos en la Reserva Natural Regional de Terres et étangs de Brenne Massé-Foucault

Krempeln Sie die Ärmel hoch und nehmen Sie an einer Heckenpflanzung im regionalen Naturschutzgebiet Terres et étangs de Brenne Massé-Foucault teil!

Mise à jour le 2023-06-06 par Destination Brenne