Petit parcours golfique pour la Saint Valentin Soustons Soustons Catégories d’évènement: Landes

Soustons

Petit parcours golfique pour la Saint Valentin Soustons, 14 février 2022, Soustons. Petit parcours golfique pour la Saint Valentin Port d’Albret Sud Avenue Pètre Soustons

2022-02-14 – 2022-02-14 Port d’Albret Sud Avenue Pètre

Soustons Landes Soustons EUR 6 6 Faites-vous plaisir avec un parcours en scramble à 2 sur 9 trous pour la Saint-Valentin.

Droit de jeu 6 €

Verre de l’amitié offert. Faites-vous plaisir avec un parcours en scramble à 2 sur 9 trous pour la Saint-Valentin.

Droit de jeu 6 €

Verre de l’amitié offert. +33 5 58 48 03 92 Faites-vous plaisir avec un parcours en scramble à 2 sur 9 trous pour la Saint-Valentin.

Droit de jeu 6 €

Verre de l’amitié offert. Golf de pinsolle

Port d’Albret Sud Avenue Pètre Soustons

dernière mise à jour : 2022-02-07 par

Détails Catégories d’évènement: Landes, Soustons Autres Lieu Soustons Adresse Port d'Albret Sud Avenue Pètre Ville Soustons lieuville Port d'Albret Sud Avenue Pètre Soustons Departement Landes

Soustons Soustons Landes https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/soustons/

Petit parcours golfique pour la Saint Valentin Soustons 2022-02-14 was last modified: by Petit parcours golfique pour la Saint Valentin Soustons Soustons 14 février 2022 Landes Soustons

Soustons Landes