Une conférence illustrée, par Cécile Boulaire

Depuis quand existe-t-il des albums destinés spécifiquement aux bébés? Et d’ailleurs, qu’entend-on par « bébé », à chaque époque, et quel genre de livre imagine-t-on lui proposer? Dans quel but? À quoi ont pu ressembler ces livres au fil du temps? Cette présentation s’appuiera notamment sur les collections conservées au sein du pôle patrimoine de la Médiathèque Françoise Sagan.

L’histoire

du livre pour les bébés implique la prise en compte de plusieurs facteurs :

la place que tient le très jeune enfant dans la société, les capacités

techniques de l’édition, notamment pour reproduire des images, et la créativité

des auteurs. Cécile Boulaire nous fera découvrir l’histoire de ce support

qu’est l’album pour tout-petit, du XIXème siècle à nos jours.

Contenus, représentations, matérialité de l’objet livre, grandes figures

éditoriales et artistiques seront abordés, soutenus par un riche support

iconographique pour illustrer le propos.

Cécile

Boulaire est maître de conférences habilitée à diriger des recherches à

l’université de Tours, spécialisée en littérature pour la jeunesse. Elle est

membre de l’équipe InTRu (EA 6301) et enseigne dans la filière Lettres (licence &

master). Elle est membre du conseil d’administration de l’Association française

de recherches sur les livres et objets culturels de l’enfance (Afreloce) et

responsable de la revue universitaire Strenæ (recherches sur les livres et objets culturels

de l’enfance). Ses travaux portent sur l’édition pour la jeunesse et plus

particulièrement sur l’album.

Elle est à

l’initiative d’un projet Lire aux bébés : au sein du service de

néonatalogie du CHU de Tours, qui propose, avec l’association Livre Passerelle, d’aider

les parents à verbaliser leur relation aux bébés prématurés par l’intermédiaire

d’albums, comptines, jeux chantés, etc.

