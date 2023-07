Ateliers – Musée imaginaire Petit Palais, musée des Beaux-Arts de la Ville de Paris Paris Catégorie d’Évènement: Paris Ateliers – Musée imaginaire Petit Palais, musée des Beaux-Arts de la Ville de Paris Paris, 16 septembre 2023, Paris. Ateliers – Musée imaginaire 16 et 17 septembre Petit Palais, musée des Beaux-Arts de la Ville de Paris Accès libre et gratuit dans la limite des places disponibles Le Musée imaginaire, à partir de 8 ans

Accompagné par les plasticiens du musée, créez votre musée imaginaire, du choix des oeuvres à la décoration de la salle. Dessinez, collez des reproductions, décorez la salle et repartez avec votre accrochage idéal. Hors du cadre, à partir de 3 ans

Imaginez le cadre de plusieurs chefs-d’oeuvre du Petit Palais. Plutôt décor de feuillages ou motif géométrique ? Laissez libre cours à votre créativité et osez sortir du cadre. Durée : 45 min, accès libre et gratuit dans la limite des places disponibles. En continu toute la journée, Petit Palais, musée des Beaux-Arts de la Ville de Paris Avenue Winston-Churchill 75008 Paris Paris 75008 Paris 8e Arrondissement Paris Île-de-France 01 53 43 40 00 http://www.petitpalais.paris.fr Bâtiment construit pour l’Exposition universelle de 1900, le Petit Palais fut, comme le Grand Palais, destiné à perdurer pour devenir le Musée des Beaux-Arts de la Ville de Paris. Il prit la place de l’aile est de l’ancien palais de l’industrie érigé pour l’exposition universelle de 1855. L’architecte Charles Girault disposait d’un terrain en forme de trapèze : il organisa le monument autour d’une cour intérieure en demi-cercle aménagée en jardin et bordée d’un péristyle supporté par des colonnes doriques. M1, M13 Champs Elysées-Clemenceau / Bus 42, 72, 73, 80 , 83 Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

