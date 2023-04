Performances dessinées en musique Petit Palais, musée des Beaux-arts de la Ville de Paris Paris Catégorie d’évènement: Paris

Performances dessinées en musique Petit Palais, musée des Beaux-arts de la Ville de Paris, 13 mai 2023, Paris. Performances dessinées en musique Samedi 13 mai, 18h30 Petit Palais, musée des Beaux-arts de la Ville de Paris Accès libre dans la limite des places disponibles Confortablement assis dans un transat, assistez à une performance inédite. Au son des pièces musicales interprétées par les étudiants du conservatoire Camille Saint-Saëns, les artistes de Soirées Dessinées créent en direct des oeuvres inspirées des collections du musée. Laissez-vous emporter par le son de la harpe, le geste de l’artiste ou les deux… Galerie Sud – Accès libre dans la limite des places disponibles.

Avec la participation de Soirées Dessinées et du Conservatoire Camille Saint-Saëns (8e arrondissement) Petit Palais, musée des Beaux-arts de la Ville de Paris Avenue Winston Churchill 75008 Paris Paris 75008 Paris Île-de-France 01 53 43 40 00 http://petitpalais.paris.fr [{« link »: « http://www.lessoireesdessinees.com/ »}, {« link »: « https://conservatoires.paris.fr/conservatoires/saint-saens »}] Véritable joyau architectural du XIXe siècle, le Petit Palais fut construit pour l’Exposition universelle de 1900 avant de devenir Musée des Beaux-Arts de la Ville de Paris en 1902. Il présente une très belle collection de peintures, icônes, sculptures, tapisseries, mobilier et objets d’art depuis l’Antiquité jusqu’au début du XXe siècle, dans un agencement qui révèle les influences et les innovations des principaux courants artistiques occidentaux. M1, M13 Champs Elysées-Clemenceau / Bus 28, 42, 72, 73, 80, 83 et 93 Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-05-13T18:30:00+02:00 – 2023-05-13T22:30:00+02:00

2023-05-13T18:30:00+02:00 – 2023-05-13T22:30:00+02:00 © Petit Palais – droits réservés

