De 18h00 à 22h00, concerts des professeurs et jeunes talents du CMA8, Conservatoire Camille St Saëns et du Conservatoire Rachmaninoff pendant la Nuit européenne des musées au Petit Palais, tout au long de la soirée dans 3 lieux du musée : à l’entrée , dans la Galerie Sud et sous la Rotonde Carpeaux.

Au programme du Conservatoire Rachamninoff :

19h00 – 20h35 et 21h00 • Escalier de la Rotonde Carpeaux

Felix Gazaiev- violon & Viktor Gregoriev – alto

• Charles Auguste de Beriot -Concertant Duet pour 2 violons, Op. 57, 2ème et 3ème mouvement

18h15 et 20h10 • Podium Galerie Sud

Oksana Sydiagina – harpe

•Ekaterina Walter-Kuhne Fantaisie sur thèmes d’Opera de Tchaïkovsky « Eugène Onegin »

•Reinhold Glière – Impromptu

18h30 et 20h25• Entrée Musée

Nicolas Kedroff et son ensemble de Balalaïka

Programme complet à l’accueil du musée

Petit Palais, musée des Beaux-arts de la Ville de Paris Avenue Winston Churchill 75008 Paris Paris 75008 Paris Île-de-France 01 53 43 40 00 http://petitpalais.paris.fr Véritable joyau architectural du XIXe siècle, le Petit Palais fut construit pour l'Exposition universelle de 1900 avant de devenir Musée des Beaux-Arts de la Ville de Paris en 1902. Il présente une très belle collection de peintures, icônes, sculptures, tapisseries, mobilier et objets d'art depuis l'Antiquité jusqu'au début du XXe siècle, dans un agencement qui révèle les influences et les innovations des principaux courants artistiques occidentaux.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-05-13T18:00:00+02:00 – 2023-05-13T21:30:00+02:00

©conservatoire Rachmninoff