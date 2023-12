SAMUEL BAMBI dans Machine ! PETIT PALAIS DES GLACES Paris Catégorie d’Évènement: Paris SAMUEL BAMBI dans Machine ! PETIT PALAIS DES GLACES Paris, 17 janvier 2024, Paris. SAMUEL BAMBI dans Machine !« Un Cœur qui bat sous ce corps imberbe »Si Samuel était une scène de film ? Il serait l’orchestre du Titanic qui continue de jouer alors que le bateau coule et que les passagers se jettent à l’eau. Inarrêtable ! Audacieux et hilarant (cette phrase est de lui). Venez découvrir comment rien ne lui fait peur… malgré son corps imberbe. La machine est en route.Artiste : Samuel BAMBIAuteur : Samuel DJIAN, Jonathan DEMAYO, Benjamin IFRAHMetteur en scène : Samuel DJIAN, Nicolas NEBOTDates de représentations : du 20 septembre au 20 décembre 2023 Les mercredis à 21h00

Tarif : 26.00 – 26.00 euros.

Début : 2024-01-17 à 21:00

PETIT PALAIS DES GLACES
37 Rue du Faubourg du Temple
75010 Paris

