TOM BALDETTI dans TOME 1 PETIT PALAIS DES GLACES Paris, 13 février 2024, Paris.

TOM BALDETTI dans TOME 1 Venez passer 1h dans la tête de Tom.Pourquoi Tome 1? Parce que c’est un premier spectacle. Et parce que c’est un jeu de mots avec son prénom. Tom est très fier de cette première blague. Dans un stand-up précis et authentique, Tom partage sa fascination pour la folie: autant la sienne, que celle des gens qui l’entourent et même de tous ceux qui croisent son chemin. Pour une fois, vous avez le droit de juger un livre à sa couverture! Le Saviez-vous? Après plus d’une cinquantaine de représentations complètes à La Petite Loge à Paris, et une dizaine en tournée, Tom est très présent dans les principaux Comedy Clubs parisiens (Le Paname, Le Fridge, Le Sacré …) et assure régulièrement les premières parties de Laura Domenge ou encore Thomas Marty. Il est recommandé par de nombreux médias parmi les jeunes humoristes très prometteurs (Topito, France Télévisions, France Inter…)Extraits Presse :TOPITO le 28 janvier 2023 «Tom Baldetti a un talent monstre. Il a enchainé un trimestre entier de dates complètes à l’incontournable Petite Loge, et preuve du succès, il vient d’être prolongé. Jusqu’où va continuer l’ascension de Tom Baldetti ? Sûrement très haut, alors on te conseille de prendre rapidement ta place.» Artiste : Tom BALDETTIAuteur : Tom BALDETTI

Tarif : 21.00 – 21.00 euros.

Début : 2024-02-13 à 21:00

Réservez votre billet ici

PETIT PALAIS DES GLACES 37 Rue du Faubourg du Temple 75010 Paris 75