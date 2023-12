DANY PARMENTIER, GOUROU PETIT PALAIS DES GLACES Paris, 6 février 2024, Paris.

DANY PARMENTIER, GOUROUUne expérience hilarante à la frontière du stand-up et du show de développement personnelVous l’avez sans doute découvert en tant que Philippe Risotto avec Airnadette, venez faire la connaissance du Gourou Dany Parmentier dans un spectacle hilarant qui mêle le rire et le développement personnel. Grâce à ses méthodes surprenantes, Dany Parmentier révèle le potentiel de son public, oui même le tien, à travers une expérience humaine puissante. Dany Parmentier te donnera les outils pour devenir meilleur et saisir les opportunités que la vie t’offre. Et ça commence maintenant : ce conseil est gratuit et pourtant, c’est de loin le meilleur : « Prends ta place et tu auras déjà commencé à grandir » Parce qu’assister au show de Dany Parmentier, c’est changer à tout jamais…en mieux.

Tarif : 23.00 – 23.00 euros.

Début : 2024-02-06 à 19:30

PETIT PALAIS DES GLACES 37 Rue du Faubourg du Temple 75010 Paris 75