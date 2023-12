SAMUEL BAMBI dans Machine ! PETIT PALAIS DES GLACES Paris, 27 décembre 2023, Paris.

La plus méditerranéenne des comédies romantiques est de retour à Paris !Descriptif : Le titre de cette comédie aldente vous rappelle une chanson ringarde voire un poil cul-cul de Frédéric François ? C’est normal puisque dans Je t’aime à l’italienne , il est bien évidemment question d’amour. Et plus particulièrement de l’histoire d’amour entre Aïcha et Carlo qui dure depuis deux ans. Seulement voilà, Carlo a complètement zappé de prévenir Farid, le frère d’Aïcha, dragueur invétéré et accessoirement son meilleur ami. Comment va t’il réagir ? Mais l’arrivée de la flamboyante Rachel risque de tout compromettre… Le Saviez-vous?Après 6 festivals d’Avignon, une tournée en France et à l’international, cette comédie sur l’amour multiculturel compte déjà plus de 1000 représentations et 500 000 spectateurs ! C’est un hymne à l’amour et à la mixité.Ce qu’en dit la presse : Un pur moment de rire avec un beau message final » WE LOVE COMEDY***** Une comédie qui allie humour et romantisme LA PARISIENNE***** Sur fond d’amour et de tolérance, cette comédie ne manque pas de piquant LE DAUPHINE***** Prod : Rentrez dans l’ArtDécor : Caroline Lowenbach Auteurs et metteurs en scène : Hugues Duquesne et Kader Nemer Comédiens en alternance : Fabrice Abraham, Régis Lionti, Fouad Reeves, Marie Cecile Sautreau, Audrey Rousseau, Kader Nemer, Karim Kai.

Tarif : 18.50 – 26.20 euros.

Début : 2023-12-27 à 19:30

LA DIVINE COMEDIE – SALLE 1 2,RUE SAULNIER 75009 Paris