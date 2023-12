MAX BIRD PETIT PALAIS DES GLACES Paris Catégorie d’Évènement: Paris MAX BIRD PETIT PALAIS DES GLACES Paris, 16 janvier 2024, Paris. MAX BIRD dans J’ESSAIE DE COMPRENDRE C’est duuuur de penser contre soi……Et je pense qu’on est quelques-uns à devoir apprendre à le faire.Venez, on reprend TOUT.ON REPREND TOUT DEPUIS LE DEBUT.En tant que grand spécialiste expérimenté dans le domaine d’ouvrir sa grande bouche sur des sujets que je connais mal, je vous invite à venir discuter notre incapacité collective à se renseigner correctement. Attention, je préviens : « spectacle chamboulatoire ! »Ça va être drôle mais on va se prendre la tête.

Tarif : 19.00 – 19.00 euros.

Début : 2024-01-16 à 21:00 Réservez votre billet ici PETIT PALAIS DES GLACES 37 Rue du Faubourg du Temple 75010 Paris Détails Catégorie d’Évènement: Paris Autres Code postal 75010 Lieu PETIT PALAIS DES GLACES Adresse 37 Rue du Faubourg du Temple Ville Paris Departement 75 Lieu Ville PETIT PALAIS DES GLACES Paris Latitude 48.86911 Longitude 2.368369 latitude longitude 48.86911;2.368369

