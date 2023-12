ROMAIN BRAU PETIT PALAIS DES GLACES Paris, 30 décembre 2023, Paris.

ROMAIN BRAUEntre stand-up et concert, ce spectacle musical est à l’image de son interprète : un ovni total !Sur scène Romain Brau nous déroule le tapis rouge de ses obsessions et de ses fantasmes : la mode, l’amour, la famille, les réseaux sociaux, le genre et les sexualités.

Tarif : 25.00 – 25.00 euros.

Début : 2023-12-30 à 19:00

Réservez votre billet ici

PETIT PALAIS DES GLACES 37 Rue du Faubourg du Temple 75010 Paris Paris