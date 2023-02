PETIT OURS L’ANTRE ACTE – L’ANTRE MAGIQUE, 11 février 2023, PARIS.

Spectacle plein de tendresse transportant les enfants dans le monde enchanté d’un petit ours brun, qui découvrira le secret de ‘comment on grandit ?’ Un spectacle musical et poétique, plein de fraîcheur, parsemé de magie, danse, rires, chansons et ballons sculptés ; des marionnettes un clown, une fée, un magicien et un gros ours ; avec participation des enfants sur scène pour la plus grande joie des petits et de leurs parents.Le 1er rang est réservé en priorité aux places “prestige”. EUR16.0 16.0 euros

L’ANTRE ACTE – L’ANTRE MAGIQUE PARIS 50 RUE ST GEORGES 75009

