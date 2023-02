PETIT OURS BRUN Le spectacle LE 13EME ART, 22 février 2023, PARIS.

PETIT OURS BRUN Le spectacle LE 13EME ART. Un spectacle à la date du 2023-02-25 à 14:00 (2023-02-22 au ). Tarif : 30.0 à 40.0 euros.

Shorty Prod (2-009376) présente ce spectacle. PETIT OURS BRUNLe spectacle Adapté des oeuvres de pomme d’api. Retrouvez le héros des tous petits dans une histoire écrite par les auteurs des livres et des dessins animés. Retrouvez Petit Ours Brun et toute sa famille ” en vrai ” ! Petit Ours Brun et sa cousine Grande ourse rousse ont très envie de grandir. C’est une envie que les enfants connaissent bien. Les jeunes spectateurs s’y reconnaîtront aisément! En une douzaine de tableaux, Petit Ours Brun vit toute une palette d’émotions, qui jalonnent ses aventures: la joie, la colère, le plaisir, la peur, l’étonnement… Les enfants vibreront au rythme de cette belle histoire, qui comme toujours chez Petit Ours Brun, leur parle avant tout d’eux-mêmes ! Et promis, le rire sera aussi de la partie pour les parents! À venir voir en famille pour retrouver ces petits moments de bonheur qui font les joies et la fraîcheur de l’enfance : faire des bulles de savon, sauter dans les flaques, faire de la balançoire, refaire le monde…et bien sur quelques bêtises… et bien sur beaucoup de câlins. Spectacle participatif:Petit ours brun et tous ses amis ne manqueront pas de s’adresser aux enfants durant le spectacle et de les faire danser sur le générique qu’ils connaissent tous par coeur pour un grand moment de fête! N° téléphone accès PMR : 01 48 28 46 46

Votre billet est ici

LE 13EME ART PARIS PLACE D’ITALIE Paris

Shorty Prod (2-009376) présente ce spectacle.

PETIT OURS BRUN

Le spectacle



Adapté des oeuvres de pomme d’api. Retrouvez le héros des tous petits dans une histoire écrite par les auteurs des livres et des dessins animés.

Retrouvez Petit Ours Brun et toute sa famille ” en vrai ” !

Petit Ours Brun et sa cousine Grande ourse rousse ont très envie de grandir. C’est une envie que les enfants connaissent bien. Les jeunes spectateurs s’y reconnaîtront aisément!

En une douzaine de tableaux, Petit Ours Brun vit toute une palette d’émotions, qui jalonnent ses aventures: la joie, la colère, le plaisir, la peur, l’étonnement…

Les enfants vibreront au rythme de cette belle histoire, qui comme toujours chez Petit Ours Brun, leur parle avant tout d’eux-mêmes ! Et promis, le rire sera aussi de la partie pour les parents!

À venir voir en famille pour retrouver ces petits moments de bonheur qui font les joies et la fraîcheur de l’enfance : faire des bulles de savon, sauter dans les flaques, faire de la balançoire, refaire le monde…et bien sur quelques bêtises… et bien sur beaucoup de câlins.

Spectacle participatif:

Petit ours brun et tous ses amis ne manqueront pas de s’adresser aux enfants durant le spectacle et de les faire danser sur le générique qu’ils connaissent tous par coeur pour un grand moment de fête!

N° téléphone accès PMR : 01 48 28 46 46

.30.0 EUR30.0.

Votre billet est ici