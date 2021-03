Villenave-d'Ornon Le Cube Gironde, Villenave d'Ornon Petit opéra bouche Ecole maternelle le Béquet Villenave-d'Ornon Catégories d’évènement: Gironde

« Il était une fois / une fois / puis une autre / une autre fois fois / une fois hier une fois demain puis encore hier / il était… »

———————————————————————————————————————————— ### Charlène Martin joue de la voix et de la langue, tour à tour en voix parlée et chantée ou en envolées vocalistiques, en mots et images sonores ou en personnages oniriques. Des pièces courtes comme autant de comptines enfantines pour explorer l’imaginaire et les états d’enfance, évoquent la vie intra-utérine, l’ouverture au monde et au corps, le monde du rêve.

La « dame bouch’opéra » est vêtue d’une robedécor de velours rouge laissant apparaître, au gré des pièces, des parties de corps ou un nid d’oiseaux…

Nathalie Desouches, poétesse complice est l’auteure des textes. En coréalisation avec l’OARA + d’infos service culturel 05 57 99 52 24

Jeune public de 0 à 6 ans et familles • Durée : 25 min • Tarifs : 6 € et 3 €

