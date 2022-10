Petit musée pour regards curieux : l’île aux singe et autres notes de musiques à Thoré-la-Rochette

2022-09-03 – 2022-10-23 Petit musée pour regards curieux : l’île aux singe et autres notes de musiques à Thoré-la-Rochette. En 2022, Zone i invite l’artiste Robert Hébrard (Saint Arnoult 41), reconnu pour ses architectures musicales. Il s’est dédié pendant 4 décennies à la transmission de la musique créative. Sur l’île du Moulin de la Fontaine, dans un écrin de végétation, il créera une œuvre originale et pérenne : une sculpture de bois géante représentant un couple de singes réalisée à partir de matériaux recyclés provenant des travaux de rénovation du moulin. Inauguration le 16 juillet à 18h30 : performance sonore avec Robert Hébrard, Pierre Lambla et autres invités. Programmé chaque deux ans à Zone i, le Petit musée pour regards curieux est une approche ludique aux arts visuels. Des artistes plasticiens et photographes sont invités à produire in situ de nouvelles manières de montrer et comprendre l’image sur le thème de l’environnement. info@zone-i.org +33 6 42 16 41 20 https://www.zone-i.org/ ©Zone i dernière mise à jour : 2022-10-13 par

