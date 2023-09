Journées Européennes du Patrimoine: visite libre du Petit Musée du Fer Petit musée du fer Lherm, 16 septembre 2023, Lherm.

Lherm,Lot

Présentation du traitement du minerai de fer, toujours présent dans la région, mais particulièrement exploité après la Guerre de Cent Ans, période économiquement riche grâce aux moulines à fer qui a laissé des traces toujours visibles : détails d’architecture, cloche classée Monument historique, du XVIe siècle..

2023-09-16 14:00:00 fin : 2023-09-17 12:30:00. EUR.

Petit musée du fer mairie

Lherm 46150 Lot Occitanie



Presentation of the processing of iron ore, always present in the region, but particularly exploited after the Hundred Years’ War, an economically rich period thanks to the iron mills which left traces that are still visible: architectural details, a bell classified as a historical monument, from the 16th century.

Presentación de la transformación del mineral de hierro, todavía presente en la región, pero particularmente explotado después de la Guerra de los Cien Años, un período económicamente rico gracias a los molinos de hierro que ha dejado huellas todavía visibles: detalles arquitectónicos, una campana clasificada como monumento histórico, del siglo XVI.

Darstellung der Verarbeitung von Eisenerz, das in der Region immer noch vorkommt, aber nach dem Hundertjährigen Krieg besonders ausgebeutet wurde. Diese dank der Eisenmühlen wirtschaftlich reiche Zeit hat noch immer sichtbare Spuren hinterlassen: architektonische Details, eine als historisches Monument klassifizierte Glocke aus dem 16.

