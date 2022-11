Petit musée de Noël

Petit musée de Noël, 4 décembre 2022, . Petit musée de Noël



2022-12-04 14:30:00 – 2022-12-04 15:30:00 Venez en famille découvrir le spectacle ambulant de l’Opus des Braves construit autour de saynètes chantées et racontées sur les traditions alsaciennes en partenariat avec Alsace Destination Tourisme. dernière mise à jour : 2022-11-16 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville