Rendez-vous du mardi : autour du patrimoine de Carro Mardi 5 décembre, 18h00 Petit musée de Carro Gratuit, sans inscription

Rencontre avec le Comité du Patrimoine de Carro.

Une soirée au cœur du Port de Carro pour découvrir l’action culturelle, patrimoniale et artistique du Petit Musée. Le littoral de la côte bleue est naturel, artificiel, aux usages multiples et rempli de petites histoires. Cette rencontre permettra d’évoquer son passé, ses usages et ses futurs possibles.

Gratuit, sans inscription

Petit musée de Carro, 15 place Joseph Fasciola

Renseignements au 04 42 49 03 30

Programmation juillet-décembre 2023 – service Art, Histoire et Archéologie

Petit musée de Carro Place Joseph Fasciola, Carro, 13500 Martigues Martigues 13500 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« type »: « email », « value »: « contact.aha@ville-martigues.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 04 42 49 03 30 »}] [{« link »: « https://www.ville-martigues.fr/fileadmin/Documents/3_Loisirs/Culture/VAH/2023_ete-automne_vah_programme.PDF »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-05T18:00:00+01:00 – 2023-12-05T20:00:00+01:00

Art Histoire Archéologie Rendez-vous du mardi